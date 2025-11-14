Auto siniestrado en un camino rural. Se le cortó la dirección

14 noviembre, 2025

988
Auto siniestrado en un camino rural. Se le cortó la dirección

Automovilistas que transitaban por el camino que lleva a la Escuela Agropecuaria, prolongación de la Avenida Almafuerte, visualizaron un auto chocado a pocos metros del acceso a la misma, y enviaron fotos a LU 24.

Es un Fiat Palio de color blanco, el que quedó junto a la barranca.
Consultadas las dependencias policiales y comunales sobre el tema, desconocían el incidente mencionado. Fuentes familiares indicaron que todo provino porque se cortó la dirección.

Auto siniestrado en un camino rural. Se le cortó la dirección
Auto siniestrado en un camino rural. Se le cortó la dirección
Auto siniestrado en un camino rural. Se le cortó la dirección
Auto siniestrado en un camino rural. Se le cortó la dirección