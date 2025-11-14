Auto siniestrado en un camino rural. Se le cortó la dirección
Automovilistas que transitaban por el camino que lleva a la Escuela Agropecuaria, prolongación de la Avenida Almafuerte, visualizaron un auto chocado a pocos metros del acceso a la misma, y enviaron fotos a LU 24.
Es un Fiat Palio de color blanco, el que quedó junto a la barranca.
Consultadas las dependencias policiales y comunales sobre el tema, desconocían el incidente mencionado. Fuentes familiares indicaron que todo provino porque se cortó la dirección.