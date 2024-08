Avanza la causa por el femicidio de Marcela Costilich en General Belgrano

El Dr. Julio César Torrada es el defensor de la hija de Marcela Costilich, quien fue asesinada a garrotazos por su yerno, Nataniel Schouten, en General Belgrano.

Este lunes habló con LU 24, hizo un relato de los hechos y también se expresó sobre el estado de la causa que tramita ante la fiscalía de Chascomús.

“Este es el primer hecho que ocurre y nos da mucho miedo porque los belgranenses lo veíamos por la TV y generó mucha conmoción, hasta que no se logre Justicia porque hay una serie de responsables que hicieron que ello ocurriera”, dijo.

“El 27 de julio un efectivo de la policía de la Provincia bajó de su auto con un palo de los que se usan para calibrar las gomas de los camiones y se dirigió al primer piso del domicilio de su suegra y la mató a garrotazos, y después de haber perpetrado el crimen luego se dirigió al domicilio de Eliana, hija de Marcela y ex pareja, le arrancó la reja y los candados que estaban en salvaguarda de Eliana y la comenzó a golpear con el mismo palo con el que había matado a la madre, ella pudo escapar de sus garras y los vecinos le brindaron su colaboración y evitaron el segundo femicidio”, relató.

“Era una persona que estaba múltiplemente denunciada, que había sido condenada en 2016 por violencia de género por moler a golpes a otra joven en General Belgrano, una persona que había sido separada y luego vuelta a la Policía, y claramente todas las denuncias y todas las alarmas que tanto Marcela como Eliana encendieron no fueron suficientes para frenar a este psicópata, a este perverso, porque se cargó la vida de Marcela y ahora estamos en el rol profesional para que este bestia, este asesino, este criminal no vuelva a ver la luz y que los belgranenses estemos tranquilos que no lo vamos a ver nuevamente en la calle con ningún beneficio porque es un potencial asesino de nuestras madres, hijas, hermanas, inclusive para la familia de Marcela que hoy por hoy se ha puesto al frente del reclamo de Justicia”, sostuvo Torrada.

“Hay un nene de tres años, hijo en común, y aparte Marcela daba todo de sí para cuidar a su nieto y a su hija de esta bestia y en eso le fue la vida, todos estamos consternados porque es algo que se podía haber evitado; los operadores judiciales que tenían que tomar medidas evidentemente no las tomaron porque había varias denuncias de impedimento de contacto, de acercamiento, de perimetrales que violaba sistemáticamente, ni tampoco la Policía en lugar de detenerlo como era uno de sus hijos le daba luz verde. Creo que este caso va a marcar un antes y un después en nuestra ciudad y que así sea, que los jueces y fiscales se pongan las pilas, porque de lo contrario si no modifican el temperamento esta todo dado para que sigan habiendo hechos de esta naturaleza”, reclamó.

“La causa está muy activa, nos recibió el fiscal Jonathan Roberts en Chascomús, y en el día de hoy mantuve un dialogo con él y la causa va muy rápido y el próximo paso es la prisión preventiva y empezar lo más rápido el juicio que nos de la tranquilidad, que repare el daño que ha hecho y que de una vez por todas saber que no va a haber beneficios no va a haber 2 x 1 sino que sepamos que se va a morir en la cárcel porque si sale va a ser como Robledo Puch que va a volver a hacerlo”, cerró.

