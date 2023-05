Averiguación de paradero

24 mayo, 2023

Desde la Estación de Policía Comunal Primera de Tres Arroyos se solicita colaboración a la comunidad para dar con el paradero de Ivana Jimena Galván, de 35 años de edad, contextura física mediana, un metro sesenta de estatura, pelo ondulado color castaño oscuro, ojos marrones, tez trigueña, unos 85 kilos de peso.

Galván se ausentó de la pensión de Avenida Rivadavia 486 el lunes 22, vestía calza negra, campera tipo parka negra y zapatillas deportivas rosas, no regresando hasta el momento.

Se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico y medicada.

Al momento de su ausencia no contaba con documentación personal y no poseía dinero.

Ante cualquier información comunicarse a los teléfonos de la seccional Policial, 02983- 423333, 2983-603495 o a la Central de emergencias 911.

