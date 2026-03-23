Avión choca a una autobomba en Nueva York: mueren piloto y copiloto

23 marzo, 2026 0

Un avión de Air Canada chocó este domingo a la noche con un camión de bomberos luego de aterrizar en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York, en Estados Unidos. Hay decenas de heridos. Cuarenta y una personas fueron trasladadas al hospital, algunas con heridas graves, y 32 recibieron el alta.

El piloto y el copiloto murieron en el accidente, que aplastó el morro del avión, informaron varios medios estadounidenses este lunes, incluyendo las cadenas CNN y NBC. Otras trece personas (once pasajeros y dos socorristas) resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital, según el canal ABC, que citó fuentes oficiales.

El hecho ocurrió durante el aterrizaje de un vuelo procedente de Montreal, dejó al menos decenas de heridos y obligó al cierre total de la terminal aérea.

El avión, un CRJ-900 operado por Jazz Aviation, socio regional de la empresa canadiense, chocó al camión de bomberos. De acuerdo a una lista preliminar de pasajeros cuatro de las 76 personas a bordo de avión eran tripulantes.

Qué se sabe del choque en la pista

Un vocero del Departamento de Bomberos de la ciudad indicó que recibieron la alerta a las 23:38, tras reportes de un avión que había chocado contra un vehículo en plena pista.

El vuelo transportaba 76 pasajeros y cuatro tripulantes, según los mismos reportes.

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