Avión robado: Un dueño lo vendió y el otro lo denunció

10 junio, 2022 Leido: 306

Adrián Montero, Ayudante Fiscal en jurisdicción de Pigüé, hizo públicas declaraciones en un medio bahiense, a consecuencia del escándalo que involucra a Alejandro Marengo, hermano de la reconocida mediática Rocío Marengo, por un avión que fue denunciado como robado.

Según publica el portal Labrujula24, el Fiscal dijo: “Tenemos una denuncia realizada por uno de los titulares de una empresa por el faltante de un avión que se habrían llevado de un hangar de Pigüé. Se allanó y encontró en la localidad de Teniente Origone. Nos corresponde a nosotros investigar si el hecho denunciado es un ilícito, encuadrarlo penalmente y establecer si hay algún imputado a partir de si hay responsables, algo que por el momento no hay. Los tres detenidos fueron arrestados por tenencia de armas, estaban en el campo trabajando y no se los privó de la libertad por un hecho distinto al del avión. El titular del avión es Aerocomanche S.A., nosotros hicimos oficios para determinar la propiedad, quienes son los socios y Marengo deberá demostrar a quién se lo compró”.

“Estamos en plena investigación, lo que hicimos fue ubicar el avión denunciado como robado, allanamos y se lo entregamos a uno de los socios (de apellido Bianco) en calidad de depositario. Una hipótesis es que uno de los dos socios haya vendido el avión unilateralmente y el otro denunció como robado. Lo que se debe determinar es la propiedad y quiénes son esos dos socios, porque aparecería un tercero. Deberían haber actas de la sociedad que habiliten la venta”.

“Tomamos declaración testimonial y de allí surge que vinieron tres personas en un avión propiedad de Marengo y se retiraron en dos naves. La avioneta en cuestión no sabemos en qué hangar en particular estaba, sabemos que el piloto lo trajo a un taller y lo retiró. Se trata de un hombre de apellido Kovalenco que sería quien se lo vendió a Marengo”.

“Debemos determinar de quién es el avión y si está bien o mal vendido, para establecer si se encuadra en un delito penal que podría ser fraude. A partir de allí, la situación de Marengo debería estudiarse, a partir de su conducta para saber si se encuadra en un hecho ilícito. Estamos hablando de que es un avión que estuvo en el hangar entre 2017 y 2021, aparentemente porque lo habían traído para una inspección”.

FUENTE: labrujula24.com

