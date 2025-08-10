(video)Azul: dos tresarroyenses detenidos por tráfico de drogas en fiestas electrónicas

10 agosto, 2025 1.316

En un amplio despliegue policial, la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Azul, junto a distintas fuerzas de seguridad —entre ellas la Sub Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Tres Arroyos, se concretó junto a Infantería Azul, Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y la Comisaría Primera de Azul un operativo que incluyó cinco allanamientos simultáneos y culminó con la detención de cinco personas, dos de Tres Arroyos.

La investigación estuvo a cargo del Fiscal Federal Santiago Eyherabide y la auxiliar María José Buglione, y comenzó en el mes de junio, en la que se logra identificar a una organización criminal compuesta en su mayoría por disc-jockeys y productores de eventos que bajo la fachada de fiestas electrónicas en distintas ciudades, se dedicaban a comercializar drogas de distinto diseño como metanfetamina, MDA, éxtasis, tusi, cristal, cocaína y marihuana.

Los procedimientos tuvieron lugar en la madrugada del domingo: uno en el boliche bailable “Sara El Templo” de Azul, otro en dos domicilios de Azul y el restante en dos viviendas de Tres Arroyos, ubicada una de ellas en cercanías de la Plaza España y la otra en proximidades de Barrio Fonavi.

El resultado del operativo incluyó el secuestro de:

• Más de 40 envoltorios de “tusi”

• 36 envoltorios de cristal (metanfetamina)

• 24 pastillas de éxtasis

• 19 envoltorios de cocaína

• 3 envoltorios con flores de cannabis

• 28 cigarrillos artesanales de marihuana

• 2 frascos con flores de cannabis

• 24 plantas de cannabis

• Un vehículo

Fueron detenidos una mujer y un hombre de Azul, dos hombres de Tres Arroyos y una mujer oriunda de Mar del Plata.

Desde la Fiscalía Federal indicaron que este procedimiento representa “un golpe contundente al narcotráfico en el interior bonaerense” y destacaron la labor coordinada de las diferentes divisiones policiales.

Por el momento, y para no entorpecer el avance de la causa, no se difundieron los nombres de los detenidos. Una vez que las imputaciones queden firmes, se dará a conocer la identidad de los involucrados.

Una investigación de alto voltaje

El caso 8386/2025 fue trabajado con suma reserva por agentes encubiertos que lograron infiltrarse en el ambiente de las fiestas electrónicas, recolectando pruebas mediante seguimiento, intervención de líneas telefónicas y vigilancia encubierta. El éxito del operativo es considerado uno de los golpes más significativos contra el narcotráfico en el interior de la provincia de Buenos Aires en lo que va del año.

Desde la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas destacaron el accionar conjunto y eficaz de las distintas unidades intervinientes, así como la valentía de los agentes que participaron del procedimiento

Volver