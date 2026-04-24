Bahía: Ataque en una heladería. Rompen todo e hieren a un empleado

24 abril, 2026 0

Un grave episodio de violencia se registró en Bahía Blanca. en Villa Rosas, donde tres personas fueron aprehendidas luego de protagonizar disturbios dentro de una heladería que terminaron con destrozos materiales y un empleado herido.

El hecho se registró este viernes, informa lanueva.com; fue alrededor de las 14, en el local de la heladería Berezia, ubicado en Avenida Arias al 2100. Según la policía, los implicados ingresaron al comercio con intenciones de realizar venta ambulante y, ante la negativa del personal, comenzaron a provocar daños en el lugar, rompiendo vidrieras, heladeras, computadoras y la caja registradora, además de otros elementos.

En medio del ataque, un trabajador de 31 años fue amenazado y resultó herido tras ser alcanzado por fragmentos de vidrio. Si bien las lesiones no serían de gravedad, el hecho generó gran preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona.

Tras un llamado al servicio de emergencias, efectivos policiales acudieron rápidamente y lograron interceptar a los sospechosos a pocas cuadras del lugar, procediendo a su aprehensión de Luciano Joaquín Acosta, Diego Ezequiel Chasman y Jonatan Ayrton Selva Andrade, todos oriundos del conurbano bonaerense, en sitios aledaños al lugar del hecho.

La causa fue caratulada como lesiones, daño, amenazas y resistencia a la autoridad y los detenidos fueron trasladados a la Comisaría Sexta, con intervención de la UFIJ N°15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

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