Bahía: banda de menores disparó a otro y baleó a la Policía

8 mayo, 2026 60

En un hecho ocurrido en las últimas horas, un menor de 14 años ingresó al Hospital Municipal de Bahía Blanca, con riesgo de vida, con una herida de arma de fuego en su cabeza, trasladado por su madre desde calle Patricios al 2000.

Luego de tareas investigativas personal de la comisaría Quinta, llegó hasta una vivienda ubicada en Patricios al 2100, donde los efectivos fueron recibidos con disparos, según informa lanueva.com y luego, tras una persuasión verbal, aprehendieron a cuatro menores que se encontraban dentro de la casa, donde además secuestraron dos pistolas: una calibre 22 y otra calibre 38, municiones, envoltorios de cocaína y cogollos de marihuana.

Durante la inspección se hallaron manchas de sangre en medio de un gran desorden y otros indicios que pudieron establecer que ese fue el sitio donde se produjo el hecho que se investiga, en una causa caratulada “Tentativa de homicidio, abuso de armas, atentado y resistencia a la autoridad” con intervención en la causa la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5 y la N° 3 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Los Grupos Tácticos Operativos (GTO) de efectivos las comisarías Primera, Segunda y Quinta fueron coordinados de manera presencial por el jefe de la seccional Quinta, comisario Miguel Vaca; el comisario Gonzalo Sandobal, titular de la Departamental; Federico Montero, subsecretario provincial de Fiscalización y Control Policial y Martín Pacheco, director de la Agencia de Seguridad, Emergencia y Respuesta Inmediata del municipio.

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