Bahía Blanca: 13 detenidos en un operativo policial en distintos barrios

30 mayo, 2026 157

En diversos barrios de Bahía Blanca se realizaron operativos simultáneos con el despliegue de unos 95 efectivos de las fuerzas policiales. Como resultado, 13 personas fueron detenidas, se secuestraron armas de fuego, drogas y una moto con pedido de secuestro activo.

El procedimiento se desarrolló en jurisdicción de las comisarías Primera, Quinta y Sexta. Desde la fuerza, se indicó que estos operativos parten de un análisis del territorio y los horarios en que mayormente se detectan delitos, lo que ayuda a decidir dónde y cuándo reforzar la presencia policial.

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