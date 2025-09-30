Bahía Blanca: 69 años y robando por los techos

30 septiembre, 2025 0

Un hombre de 69 años fue detenido esta madrugada tras intentar robar en un local ubicado en Washington al 1700. El hecho ocurrió cerca de las 2:15, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una persona en el techo del comercio. Al arribar los efectivos pudieron observar a un individuo encapuchado que intentaba escapar por el paredón de una vivienda lindera. El sospechoso logró escapar por los techos, pero fue interceptado en la intersección de Haití y Bermúdez, e identificado como Carlos Vallejos.

El hombre había ingresado al minimercado tras cortar una chapa y alcanzó a sustraer tres cubiertas marca Evergreen y un bolsón de papel higiénico, hallados en las requisa en donde además se encontraron varias herramientas utilizadas para el ilícito: tijera de cortar chapa, llave francesa, destornilladores, soga, guantes, pasamontaña, tramos de cable coaxial, una navaja y un cuchillo.

Vallejos quedó acusado de robo en grado de tentativa agravado por escalamiento y violación de domicilio, y fue puesto a disposición de la Fiscalía N° 15 del Departamento Judicial local.

Volver