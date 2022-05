Bahía Blanca: Allanan transportadora imputada de quedarse con 1000 millones que trasladaba y debía custodiar

4 mayo, 2022 Leido: 831

Un allanamiento tiene lugar en Bahía Blanca, en el marco de múltiples procedimientos que se realizan en distintas localidades, a raíz de una investigación por el robo de $1000 millones que le imputan a una transportadora de caudales a empresas multinacionales.

La firma denunciada es Codecop S. A., la cual está acusada de quedarse con esa suma de dinero que debía custodiar por pedido de tres compañías: Mc Donalds, Banco Galicia y Codere. Incluso, también se habrían apoderado de plata de otros clientes, pero se desconocen esos montos, al no estar judicializados.

En la ciudad, el operativo que encabeza la Policía Federal tiene lugar en un depósito que se encuentra ubicado en Montevideo 1169.

La maniobra

Cabe recordar que meses atrás, se encontraron apenas $377 millones en allanamientos que dispuso la Justicia; aunque todavía restan encontrar $130 millones de Codere, $643 millones de McDonald’s y 1,2 millón de dólares que le robaron al Galicia.

Todo empezó el viernes 21 de mayo de 2021, cuando el Banco Galicia le pidió a Codecop que cinco días después entregara $290 millones al Banco Provincia en Mar del Plata, con billetes que ya le había dado durante ese mes a la empresa transportadora de caudales.

La noche anterior a la entrega de ese dinero, el gerente comercial de la transportadora de caudales, John Cruz Ibarra, le envió un correo electrónico a los directivos de la entidad financiera , donde les informaba que la sede de la empresa en la ciudad turística suspendía todos los servicios del día miércoles 26.

“Estimado cliente, ante posibles contagios y según el último relevamiento del día de la fecha, hemos constatado personal de transporte y recuento con síntomas de Covid. En las próximas horas someteremos a la totalidad del personal de la planta de Mar del Plata a hisopados para detectar casos Positivos, y procederemos a realizar una desinfección generalizada del lugar”, dijo Cruz Ibarra a los directivos del Galicia, en un mail al que accedió el diario Clarín.

“Pedimos disculpas, hemos implementado medidas para mitigar estas situaciones pero esto es un estado de contingencia que podría suceder en cualquier momento. Por ahora suspenderemos las actividades de la planta y pondremos en resguardo a la totalidad del personal hasta tanto tengamos los resultados de los exámenes”, concluyó su mail Cruz.

Pasaban los días y los responsables de la empresa transportadora de caudales no daban ningún tipo de respuesta a los pedidos para el transporte de su dinero, que debía estar entre los depósitos.

Uno de los directivos del Galicia consiguió el teléfono celular de Lucas Zeballos y empezó a llamarlo «sin éxito, por lo que decidí escribirle por whatsapp», dijo el directivo en la causa judicial.

Para ese entonces, Codecop tenía en su depósito de Mar del Plata billetes del Galicia por $332,2 millones US$ 155.760 y 42.000 euros.

Recién el 1 de julio, Lucas Zeballos respondió a los directivos del Galicia y les dijo que al día siguiente retomarían el trabajo, pero de forma «parcial», con $50 millones en la primera entrega. Pero no cumplió. Entonces, dijo que iba a entregar $100 millones el 5 de julio. “Sin embargo, volverían a incumplir sin respuesta alguna”, se lamentó un directivo del Galicia en la causa judicial.

El 8 de julio el banco intimó a devolver el dinero en 24 horas. Y también se exigió la devolución del dinero depositado en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, que eran otros $38.952.942 y US$1.080.000.

Ante la falta de respuestas, al día siguiente el Banco Galicia presentó una denuncia penal por el dinero retenido en Mar del Plata. Y pocos días después se amplió la denuncia por los fondos retenidos en Misiones.

El juez Mariano Iturralde ordenó varios allanamientos en las sedes de Codecop. Logró recuperar $377 millones, 124.000 reales, 2.900 euros y 1.800 dólares. La mayor parte era del Galicia, pero también había dinero que le habían sustraído a Codere y a McDonald’s.

El 7 de septiembre el juez procesó a Lucas Zeballos como integrante del directorio unipersonal de Codecop como “responsable criminalmente del delito de defraudación por retención indebida” del dinero que era de Banco Galicia y “defraudación por administración fraudulenta”.

FUENTE: La Brujula 24

