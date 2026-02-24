Bahia Blanca: Comenzó el juicio a la consejera escolar por falso testimonio agravado

El juez Ricardo Gutiérrez, del Tribunal en lo Criminal Nº 1de Bahía Blanca, inició esta mañana el juicio oral a Fiorella Belén Damiani, acusada de falso testimonio agravado, al culpar a dos jóvenes de haberla violado cuando la relación habría sido consentida.

Hasta el jueves inclusive, el Tribunal en lo Criminal Nº 1 analiza la conducta de la suspendida consejera escolar, quien en caso de ser condenada puede terminar en prisión.

La joven será juzgada por denunciar y acusar a dos jóvenes de haberla violado en una vivienda de Punta Alta, cuando se comprobó, por distintos fragmentos de videos que luego aparecieron, que la relación había sido consentida.

Las víctimas, Joaquín Álvarez y Fernando Pereyra, ya anunciaron públicamente su intención de que Damiani (actualmente en libertad) reciba una condena ejemplar, porque ellos todavía sufren las consecuencias del calvario que vivieron hace casi 9 años, que incluyó varios días detenidos y haber quedado al borde de recibir una condena de hasta 20 años de cárcel.

Videos encriptados

La situación salió a la luz, casi milagrosamente, cuando uno de los jóvenes encontró encriptada una serie de 4 videos filmados aquella noche del 19 de julio de 2017, que demostraban que el trío entre la denunciante -en ese momento de 18 años- y los acusados mantenía una relación sexual “consentida”.

De hecho, la fiscal Marina Lara, la misma que había impulsado la detención de ambos, se sorprendió al ver las imágenes -que habían quedado automáticamente guardadas en la nube de una de las víctimas- y dio marcha atrás en su reclamo de mantener entre rejas a los imputados.

“Teniendo en cuenta lo que surge de los videos aportados, se ve a la víctima en una situación que no es la descripta por ella; es más, lo que se ve en los videos habría sucedido luego de que se encontraba paralizada (esa fue su versión) y en las imágenes no se aprecia que fuera forzada al acto sexual o que se encontrara sin poder moverse en el momento de la relación sexual, pudiendo apreciarse movimientos activos de la señorita (…) acompañando los de su partenaire”, describió textualmente Lara.

En la sala de audiencias, ubicada en la planta baja de Estomba 34, se colocó una pantalla móvil.

La parte acusatoria buscará exhibir los videos que uno de los jóvenes pudo guardar en su nube, que marcarían que la relación íntima fue consentida y que hicieron zafar a los dos jóvenes de una segura condena a muchos años de cárcel.

