Bahía Blanca: Condenan a 14 años de prisión a un policía por abusar de una menor de edad

El Tribunal en lo Criminal N.º 2 condenó a un policía, a la pena de 14 años y 10 meses de prisión por haber abusado de la hija de su pareja, hecho que fue admitido por el propio el imputado durante el juicio oral y público.

Según la causa, investigada por la UFIJ N.º 14 a cargo del fiscal Marcelo Romero Jardín, los hechos ocurrieron entre febrero y marzo de 2019 en una vivienda de la localidad de Necochea, cuando la víctima tenía 11 años y el hombre- efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que prestaba funciones en la DDI- ingresó a la habitación de la niña para tocarla en su partes íntimas.

Además, ocurrieron otros hechos similares entre marzo y septiembre de ese año, en otras viviendas que la familia ocupó en Bahía Blanca, luego de lo cual el acusado la amenazaba para que no contara nada de los sucedido, porque si lo hacía le haría lo mismo a otras integrantes de la familia.

El hombre fue condenado por el delito de abuso sexual simple, en concurso real con abuso sexual simple, reiterado y agravado por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años.

