Bahía Blanca: Condenaron a 3 años de prisión al chino que abusó de sus empleadas

13 noviembre, 2025 0

El Juez Gabriel Giuliani, titular del Juzgado Correccional N.º 1, condenó a Xiling Jiang alias “Leo” a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional por el delito de abuso sexual reiterado, del que resultaron víctimas tres mujeres que trabajaron en su comercio.

Además, se le impuso reglas de conducta que deberá cumplir por el plazo de 4 años bajo apercibimiento de revocar la condicionalidad de la condena. Ente ellas se encuentran fijar residencia, someterse al cuidado del Patronato de Liberados y evitar acercarse o tomar contacto por cualquier medio con las víctimas.

El juez dio por probados los hechos y consideró que el relato de las víctimas fue verosímil, creíble y contundente, respaldado por el resto de la prueba, incluyendo testimonios periféricos y pericias psicológicas.

El accionar del acusado mostró intención y voluntad (dolo), ya que, a pesar de ser advertido por las víctimas, continuó actuando de la misma manera, a sabiendas del daño a la integridad sexual que provocaba.

Según la investigación realizada por la UFIJ N.º 4, a cargo del fiscal Diego Torres, uno de los hechos ocurrió el 28 de febrero de 2022 cuando el acusado tocó a una de las empleadas en los glúteos y la sometió a otras situaciones abusivas de similares características en contra de su voluntad y cuando se encontraba cumpliendo tareas laborales en el supermercado del hombre ubicado en 11 de Abril al 100.

Además, entre febrero de 2020 y julio de 2021 Jiang tocó en su partes íntimas a otras dos mujeres, en reiteradas ocasiones, aprovechándose de la relación de dependencia laboral que tenían.

