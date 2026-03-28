Bahía Blanca aprehendidos por el crimen de Ñancufil

28 marzo, 2026 274

Este sábado a la madrugada en Rojas 3.100 de Bahía Blanca, fue aprehendido un hombre de 28 años quien está acusado de ser el presunto autor del asesinato de un joven de 19 años, Lionel Ñancufil ocurrido en un sector del barrio Miramar.

Fuentes oficiales que el imputado fue identificado como Luis David Fariñes, quien fue puesto a disposición de la UFIJ N° 5 a cargo del Fiscal Jorge Viego.

Según trascendió, la víctima recibió un disparo de arma de fuego en el tórax por parte de una persona que se movilizaba en una moto y falleció poco después de ingresar al Hospital Penna. El aporte de los testigos fue vital para que los investigadores pudieran llevar adelante la aprehensión del sospechoso en la calle mencionada anteriormente.

Fuentes oficiales indicaron que una mujer de 42 años también fue arrestada, acusada de intentar desviar la investigación y señalar a un adolescente de 17 como supuesto autor del homicidio.

Menciona que Mariana Soledad Lorenzo, posible pareja de Fariñes, se presentó esta madrugada en la comisaría Primera acompañada por el menor, y refirieron que este último había participado en la muerte de Ñancufil.

Incluso, la mujer entregó a las autoridades un revólver calibre 22 marca Tala y 6 proyectiles. Fue aprehendida por el delito de encubrimiento agravado y el menor fue imputado por la tenencia ilegal del arma de fuego.

Fuente: La Nueva

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