Bahía Blanca: Desde el Hospital Español desmienten la versión de muertes por fentanilo contaminado

El director del Hospital Español de la ciudad de Bahía Blanca, doctor Jorge Fernández Lovell, volvió a desmentir este miércoles la información de medios capitalinos respecto de 9 muertes en ese centro médico por posible uso del fentanilo contaminado procedente de un laboratorio rosarino, el cual ya causó decenas de fallecimientos en otros sanatorios del país.

Fernández Lovell aseguró que se trata de una “noticia falsa” y explicó que como el hospital tenía ampollas de fentanilo del laboratorio denunciado, se retiró el lote y se inició una investigación interna de los pacientes atendidos durante los últimos meses para enviar toda la información a la Justicia.

Según afirmó, se estudiaron 341 historias que incluyeron 9 decesos, pero aclaró que se trataba de pacientes de terapia intensiva “que han fallecido por circunstancias propias de progresión de su enfermedad, sin haber dado sintomatología alguna de una contaminación como la que ha sucedido en otros lugares. Ninguno reunió las condiciones para catalogarlo como caso sospechoso”.

Agregó que tampoco recibieron denuncias de familiares de pacientes y que los médicos que a lo largo de este año utilizaron los quirófanos del Español no dieron cuenta de situaciones anómalas. El laboratorio apuntado es HLB Pharma, cuyo titular es Ariel García Furfaro.

