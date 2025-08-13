Detienen a un hombre que estafó comercios bahienses en más de 7 millones de pesos

A pedido del fiscal Rodolfo De Lucia, titular de la UFIJ N.º 20, el Juzgado de Garantías N.º 3 ordenó la detención de Néstor Sebastián Hueyquemil, la que se llevó a cabo esta mañana por personal de Cibercrimen Región Interior Sur en calle interna 2 entre calle Manzana de las Luces y La Arcada de Bahía Blanca, por haber estafado -al menos- a tres comercios de Bahía Blanca.

Según se pudo determinar, el imputado utilizaba de manera indebida los datos de una tarjeta de crédito asociada a una cuenta bancaria de una empresa con domicilio en Buenos Aires, la que usaba mediante el sistema de pago contactless (sin contacto), apoyando su teléfono celular sobre el posnet del comercio.

Además, con el fin de acreditar su identidad ante los empleados del comercio que se lo requirieron, hizo uso de un DNI falso a nombre de otra persona, el que había creado utilizando su fotografía.

Durante la investigación se logró determinar que el 5 de junio de 2025, Hueyquemil realizó una compra por 2.275.200 pesos en un comercio ubicado en Alsina al 300, otra por 4.900.000 en otro local de calle Brown al 200 y una tercera por 431.600 pesos en otro ubicado en la primera cuadra de calle Donado.

El acusado fue indagado, decidió no declarar y quedó imputado por el delito de defraudación por el uso defraudación por el uso no autorizado de datos de tarjeta de crédito, en concurso real con uso de documento falso, agravado por tratarse de documento destinado a acreditar la identidad de las personas. (ANJ)

