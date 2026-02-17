Bahía Blanca: detuvieron a un joven acusado de atar y amordazar a una jubilada

17 febrero, 2026 0

Personal del Gabinete de la Comisaria Segunda de Bahía Blanca, detuvieron este lunes a un joven de 23 años acusado de haber participado en una entradera el pasado 6 de febrero en el barrio Universitario, donde una mujer de 85 años fue atada y amordazada dentro de su vivienda.

Según la investigación, el sujeto fue identificado como Nazareno Billagra, quien fue imputado por el delito de robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, con escalamiento y privación ilegítima de la libertad.

Billagra actuó junto a dos cómplices cuando ingresaron a una casa ubicada en Zapiola al 1100, allí redujeron a la víctima, sustrajeron dinero en efectivo y mercadería perteneciente al comercio de un familiar de la mujer.

Tras la denuncia, los investigadores iniciaron un relevamiento de cámaras de seguridad privadas y del Centro Único de Monitoreo, en total, analizaron más de 20 registros fílmicos, lo que permitió reconstruir la secuencia del hecho e identificar a los presuntos autores, tanto en momentos previos como posteriores al ilícito.

Con esos elementos, lograron ubicar y detener a Billagra, quien quedó a disposición de la Fiscalía Nº7 del Departamento Judicial en Bahía Blanca, no se descarta que el acusado pueda estar vinculado a otros hechos de similares en el sector, en función del modus operandi.

Fuentes policiales indicaron que el joven cuenta con antecedentes penales, y en ese sentido, detectaron que el pasado 17 de enero habría participado, junto a otro hombre, como autores principales por sustraer una caja registradora de un comercio ubicado en Tierra del Fuego al 2900, de dicha ciudad.

Fuente: La Nueva

