Bahía Blanca: Dictaron la condena más alta por un hecho de tránsito

22 octubre, 2025 0

En Bahía Blanca condenaron a una mujer a 14 años de prisión por atropellar y matar a una motociclista, se trata de la condena más alta por un hecho de tránsito dictada en Bahía Blanca.

El Tribunal bahiense en lo Criminal Nº 3 le impuso 14 años de prisión a Ángela Leguizamo, acusada de atropellar y matar en pleno centro a la motociclista Sandra Romero. Se trata de la pena más alta jamás dictada en un tribunal de la ciudad del sur bonaerense por un hecho de tránsito, y una de las más fuertes del país.

Como informa La Nueva, Leguizamo, que es una mujer trans y que al momento del hecho respondía al nombre de Ezequiel, mató a Romero después de haber consumido drogas, circular a más de 120 kilómetros por hora y pasar semáforos en rojo. Esa conducta valió que los jueces Eduardo d’Empaire, Daniela Castaño y Julián Saldías consideraran al hecho como un homicidio simple con dolo eventual, tal como sostenían el fiscal Cristian Aguilar y el abogado de la familia de la víctima, Néstor Fernández Lorenzo.

La mujer falleció cuando iba a trabajar. Poco antes había cambiado el horario de ingreso los sábados -lo había demorado una hora- porque, paradójicamente, tenía temor a que le pasara algo con su moto en medio de la salida de los jóvenes de los boliches.

Volver