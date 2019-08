Bahía Blanca: el jardinero la durmió y le robó sus ahorros

Norma (68) fue víctima de un inescrupuloso delincuente que, haciéndose pasar por jardinero, la durmió con algún tipo de droga y la despojó de todos sus ahorros. "Yo no merecía una cosa así", señaló al medio bahiense La Brújula 24.

Fue el sábado pasado en Bahía Blanca cuando la mujer vio por última vez al ladrón. Recién el domingo cerca del mediodía se despertó, para darse cuenta de que todo había sido un cruel engaño.



Esta mañana, en diálogo con esa emisora, desde la puerta de su casa ubicada en calle Chiclana al 2300, Norma contó cómo se fueron desencadenando los hechos que culminaron con el robo.

"Parecía un muchacho muy amable, hasta le compré una campera que le quedaba bien. Me dijo que se llamaba Ángel Bertoloti y creía que era una buena persona. Yo tendría que tener una mejor visión de lo que es la gente, me confundí terriblemente", sostuvo con indignación.

Además, recordó que "yo trabajé mucho en zonas periféricas y siempre confié. Le ofrecí tomar un café por lástima, pero me dijo que prefería mate". Y explicó que "era un chico, como si fuera un hijo para mí".

"Tomé el mate y me tuve que ir a la cama porque me caía. En ese momento se ve que aprovechó, me sacó el celular y me violentó la caja fuerte donde tenía más de 100 mil pesos. Me desperté el domingo al mediodía y mis vecinos llamaron a mis sobrinos, que soy como una mamá para ellos".

"La policía sabe quién es porque me mostraron una foto. Además mi sobrino se lo encontró en la comisaría. Lo que me interesa es que en el celular estaban las últimas fotos de mis viejitos", indicó la damnificada.