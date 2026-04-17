Bahía Blanca: Hizo una falsa denuncia por robo, la detuvieron y golpeó a la policía

17 abril, 2026 7

En Bahía Blanca detuvieron a una mujer tras conocerse que había realizado una falsa denuncia. La misma reportó un robo a la salida del banco que finalmente resultó inexistente. Al revelarse la verdad, la policía la notificó y ella respondió agresivamente.

Identificada como Inés Apud, de 55 años, a las 11:00 llamó al 911 para denunciar que había sido víctima de un asalto al salir del banco BBVA ubicado en pleno centro. Para verificar el hecho, se rastrearon las cámaras de seguridad privadas y una investigación desde el Centro Único de Monitoreo que comprobó que no existía imagen alguna del hecho.

Fue entonces cuando se procedió a la detención de la mujer por el delito de falsa denuncia, a lo que ella reaccionó con golpes y patadas hacia el personal, por lo que fue reducida e imputada, además, por atentado y resistencia a la autoridad.

Apud tiene antecedentes de violencia y tres medidas perimetrales vigentes por causas de violencia de género.

Interviene la UFIJ Nº 15

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