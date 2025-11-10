Bahía Blanca: Imputaron a Leandro Ginóbili por la tragedia de Bahiense del Norte

Leandro Ginóbili, quien era presidente del Club Bahiense del Norte, fue imputado por la Justicia en el marco de la causa que investiga las muertes ocurridas en el club el 16 de diciembre de 2023, durante la trágica tormenta de viento que afectó a la ciudad. Según la Fiscalía, el exdirigente ignoró las alertas emitidas ese día, por las que debería haber suspendido las actividades.

El doctor Cristian Aguilar, titular de la Fiscalía N°1, lo acusa del delito de estrago culposo agravado por la muerte, debido a su rol como máximo dirigente de la institución. También fue citada a declaración indagatoria Laura Fabiana Soberón por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, dado que se desempeñaba como responsable del área de Habilitaciones del municipio.

Cabe recordar que en aquella jornada fallecieron 13 personas tras el derrumbe de una de las paredes del gimnasio del club, mientras se desarrollaba una competencia de patín.

Hasta ahora, por esta misma causa, el único procesado era el ingeniero Pablo Gustavo Ascolani, acusado de violar los deberes de cuidado a su cargo, en forma imprudente o negligente cuando certificó que las construcciones del club.

