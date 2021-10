Bahía Blanca: La familia fallecida se refugió en una habitación con rejas y quedó atrapada entre las llamas

5 octubre, 2021 Leido: 273

Los peritos de la Policía Científica y los bomberos trabajan para determinar las causales que dieron inicio al trágico incendio que produjo la muerte de una familia en una vivienda de calle Sáenz Peña 730, en Bahía Blanca.

Las primeras hipótesis de quienes se hicieron presentes en la humilde morada, es que el fuego habría iniciado en la zona de la cocina, en la parte de adelante del inmueble, y los ocupantes – en el intento de resguardarse de las llamas – se refugiaron en una habitación cuyas ventanas tienen rejas, lo cual terminó por convertirse en una trampa mortal.



Según una fuente policial calificada, en el recinto se desarrolló una atmósfera de mucho calor y humo que hizo imposible salvar a tiempo a estas siete personas. Sólo una pequeña de entre dos y tres años pudo ser trasladada al Hospital Municipal, en condición gravísima, y los médicos no lograron salvarla.

A eso hay que sumarle a otro nene que, a pesar de los denodados esfuerzos del personal del servicio de emergencias Siempre que le efectuó maniobras de RCP, no consiguieron reanimarlo.

“Yo estuve ahí hablé con el bombero que llegó primero. Lo que me dijo es que el fuego era generalizado y mucho no podía ver cómo se inicia, pero lo que sí creen que arrancó adelante en la parte de la cocina. La familia entera se refugia en la pieza atrás y cuando fueron a rescatarlos, tiene barrotes, así como que fue una trampa”, dijo.

Y cerró: “El vecino de al lado saltó la medianera, los trató de socorrer, rompió uno o dos barrotes, pero el monóxido los consumió”.

Por el momento descartan alguna pista de origen intencional, más allá de la versión de algún vecino que dice haber visto a una o dos personas sospechosas corriendo, previo al incendio, en las inmediaciones del inmueble y “que habrían arrojado algo adentro” de la propiedad.

En este punto se prioriza el hermetismo y los rastros que puedan obtenerse en los peritajes.

Volver