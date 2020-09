Bahía Blanca: mataron de una puñalada en el pecho a un joven

24 septiembre, 2020 Leido: 0

El cuerpo sin vida de un hombre apuñalado fue encontrado hoy por la mañana en el sector de Pampa Central 2200 de Bahía Blanca y la policía trabaja para esclarecer el hecho. La víctima fue identificada como Ignacio Durán, quien el pasado día 6 había cumplido 27 años. Tenía una herida certera en el pecho, según confirmaron los voceros.

Según publica el diario bahiense La Nueva, el cadáver fue hallado esta mañana en Adrián Veres 1785, casi Pampa Central, en el límite de los barrios Maldonado y Primero de Mayo. Sobre las 7.15 hubo un aviso al 911 (supuestamente de recolectores de residuos) acerca de la presencia de una persona tendida en la vía pública.

Los investigadores recibieron instrucciones a distancia del fiscal Jorge Viego, quien no tiene Covid 19 pero está aislado preventivamente por casos positivos en ese organismo.

Sí estuvo presente el jefe de la policía regional, comisario inspector Gonzalo Bezos y peritos de la Policía Científica.

Personal de la DDI, que se sumó a la investigación del hecho, consultaba a vecinos para saber si observaron o escucharon movimientos sospechosos durante la madrugada o la mañana en la zona.

Durán, según confirmó su madre en el lugar, tenía domicilio a corta distancia, en Pampa Central 2315, y no tenía actualmente un trabajo fijo, se dedicaba a cortar el pasto.

Debajo del cuerpo encontraron una botella de cerveza. Se investiga tratándose de determinar con quién paso las horas previas a su deceso.

“Se acostó anoche, pero alguien lo llamó”

Violeta González, la madre de Durán, pidió a la policía y la fiscalía “que se aclare” el hecho y que no quede impune. “Van a ubicar al que hizo esto, lo apuñalaron. Estoy pidiendo que aparezca el pibe que lo hizo”, dijo la mujer.

“Supuestamente lo mataron anoche, pero el basurero pasó y lo encontró esta mañana”, agregó.

Consultada la mujer sobre si su hijo había tenido algún problema reciente, respondió: “Se ve que alguno, por ahí, cómo son, se pasan…Él anoche llegó y comió y todo, porque dejaba su comida arriba de la mesa y se acostó, pero uno lo llamó y le dijo ‘no, no, no, esperenmé, ahora voy’. Querían ir a casa y para que no me pase nada a mí…”, relató González.

La mujer dijo que se retiró “a las 12 de la noche, porque miré la hora en el celular”.

“Tuve un mal presentimiento, oraba y oraba que él vuelva bien, no era de molestar, conmigo tenía una buena relación”, amplió.

Volver