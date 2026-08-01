Bahía Blanca: murió un hombre jugando fútbol en el complejo de la Tecnológica

1 agosto, 2026 2

Un hombre de 54 años murió la tarde de este sábado mientras estaba jugando al fútbol en una de las canchas del complejo de la Universidad Tecnológica Nacional en Bahía Blanca.



El personal de emergencias llegó al lugar cerca de las 18:00, por un llamado de una persona descompensada y encontraron a Ronald Moraguez, sin signos vitales. La muerte se confirmó en el mismo lugar, según indica el portal labrujula24.

De acuerdo con el testimonio de varios testigos el hombre se encontraba disputando un partido de fútbol amateur cuando se empezó a sentirse mal y se descompensó sin poderse recuperar.

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