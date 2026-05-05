Bahía Blanca: murió un joven motociclista tras chocar contra un camión

5 mayo, 2026 0

En un trágico accidente, Rodrigo Ezequiel Chávez, un joven motociclista de 23 años, falleció tras chocar contra un camión, luego de permanecer internado algunas horas por quemadoras de consideración y politraumatismos severos.

El hecho ocurrió en la madrugada de este martes, cuando el joven, a bordo de una motocicleta Suzuki, impactó contra la parte trasera de un camión Mercedes Benz. Tras la fuerte colisión, el rodado menor se incendió de forma inmediata.

Tras ser asistido en el lugar por personal de emergencias, Chávez fue trasladado de urgencia en código rojo al Hospital Penna, donde ingresó directamente a la unidad de Terapia Intensiva. Pese a los esfuerzos médicos, las graves heridas resultaron fatales.

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