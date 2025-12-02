Bahía Blanca: Piden 35 años de prisión para un hombre acusado de abusar de su nieta

En el marco del juicio oral que se desarrolló en el día de hoy, para analizar la conducta de un hombre acusado de abusar de su nieta, el fiscal Marcelo Romero Jardín -titular de la UFIJ N.º 14– pidió la pena de 35 años de prisión para el acusado.

Según la causa, los hechos ocurrieron entre el 2015 y agosto de 2023, cuando la víctima tenía entre 5 y 12 años, y su madre la dejaba al cuidado de su padre porque tenía que trabajar.

Los hechos abusivos ocurrieron en dos domicilios donde residía el hombre en Bahía Blanca, en distintas oportunidades y de manera reiteradas, aprovechando diversas situaciones para tocar a la menor en su partes íntimas, mostrarle videos pornográficos y accederla de manera carnal, valiéndose de la inmadurez sexual y la corta edad de la niña.

El hombre llegó a juicio acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por la convivencia -en concurso-con abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y por la convivencia-y abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo, todos estos delitos en concurso real con corrupción de menores.



