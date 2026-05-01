Bahía Blanca: Por esquivar el test de alcoholemia terminó incrustado en un comercio

1 mayo, 2026 0

En la madrugada de este viernes, un conductor intentó esquivar un test de alcoholemia y terminó con su auto incrustado en el frente de un local en el microcentro de Bahía Blanca.

Sin consecuencias físicas para el conductor, Fausto Andragnez, de 20 años, ni para los peatones que se encontraban cerca del lugar, el primer impactó del vehículo fue contra un semáforo para posteriormente quedar en la vidriera del comercio.

El Ford Focus fue secuestrado en dicha esquina del microcentro y el test de alcoholemia resultó positivo (0.95 gramos), por lo que fue detenido.

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