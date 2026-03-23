Bahía Blanca: preso por golpear ferozmente a su expareja
Este domingo por la noche, en Bahía Blanca fue aprehendido Carlos Viera quien fue acusado de agredir a su expareja, en Av. Colón 1900.
Mediante una denuncia por Violencia de Género, el Personal del Comando de Patrullas se acercó a dicha dirección, implementaron un operativo cerrojo que permitió localizar al sospechoso, a bordo de una camioneta Chevrolet S10.
Viera fue interceptado y detenido en calle Chaco 200, al requisar el vehículo, secuestraron un revólver calibre .32 marca Jaguar, con siete municiones intactas, y dos cuchillos.
El imputado fue trasladado a la Comisaría Quinta, en la causa interviene la UFIJ N°15 del Departamento Judicial Bahía Blanca. La investigación fue caratulada como lesiones e infracción al artículo 189 bis del Código Penal.
Fuente: La Nueva