Bahía Blanca: preso por golpear ferozmente a su expareja

23 marzo, 2026 0

Este domingo por la noche, en Bahía Blanca fue aprehendido Carlos Viera quien fue acusado de agredir a su expareja, en Av. Colón 1900.

Mediante una denuncia por Violencia de Género, el Personal del Comando de Patrullas se acercó a dicha dirección, implementaron un operativo cerrojo que permitió localizar al sospechoso, a bordo de una camioneta Chevrolet S10.

Viera fue interceptado y detenido en calle Chaco 200, al requisar el vehículo, secuestraron un revólver calibre .32 marca Jaguar, con siete municiones intactas, y dos cuchillos.

El imputado fue trasladado a la Comisaría Quinta, en la causa interviene la UFIJ N°15 del Departamento Judicial Bahía Blanca. La investigación fue caratulada como lesiones e infracción al artículo 189 bis del Código Penal.

Fuente: La Nueva

Volver