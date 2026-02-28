Bahía Blanca: Preso por querer prender fuego a su pareja

Este viernes pasadas las 23:30, un sujeto de 43 años fue aprehendido por rociar con nafta a su pareja y amenazó con prenderla fuego.

El hecho se produjo, en una vivienda ubicada en Tierra del Fuego 3400 de Bahía Blanca, donde efectivos del Comando de Patrullas constataron la rotura de un vidrio, un intenso olor a combustible en la víctima y en el interior del inmueble.

Frente a lo sucedido, atraparon al acusado, secuestrando un encendedor amarillo y el fragmento de una botella de vidrio, todo incorporado en la causa.

El sospechoso quedó a disposición de la Justicia, mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes.

