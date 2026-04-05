Bahia Blanca: rompió autos, robó una moto y se enfrentó a golpes con la policía

5 abril, 2026 0

Un joven de 23 años fue detenido en la noche del sábado, acusado de protagonizar una serie de robos y daños contra vehículos estacionados en la vía pública, en un operativo realizado por personal de la UPPL.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 22 horas, cuando efectivos interceptaron en Río Atuel al 530 a Gonzalo Gabriel Pereyra, quien minutos antes había cometido distintos hechos delictivos en la zona.

Según informaron fuentes policiales, el acusado forzó el portón trasero de una camioneta Ford Courier y rompió el vidrio lateral de un Renault Sandero Stepway, ambos estacionados en calle Vicente López al 11, con fines de robo.

Posteriormente, sustrajo una moto Zanella ZB de 110cc color azul, al que le violentó el sistema de seguridad tipo trabavolante.

Al momento del arresto, el joven ofreció resistencia y agredió a los uniformados con golpes de puño, aunque no se registraron policías lesionados.

En la causa interviene la UFIJ N° 15, con actuaciones a cargo de la comisaría Segunda.

Fuente: La Brújula 24.

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