Bahía Blanca: rompió el techo de una casa, cayó sobre un auto y terminó detenido

20 mayo, 2026 418

Un hombre de 33 años fue detenido durante la madrugada de este miércoles en Bahia Blanca luego de ser sorprendido sobre los techos de una vivienda y caer al interior de un garaje, donde provocó daños en un vehículo.

El episodio ocurrió alrededor de las 3.20, en una casa ubicada en Washington 68, hasta donde llegó personal de la UPPL tras un llamado al 911 que alertaba por la presencia de un sujeto en los techos.

Según se informó, el acusado fue identificado como Ezequiel Andrés Alaniz, de 33 años.

Poco antes, habría estado desplazándose por el cielorraso de la vivienda hasta que las chapas de fibra de vidrio cedieron y cayó dentro del garaje de la propiedad, impactando sobre el capot de un Honda Civic, al que le provocó daños.

Tras la intervención policial, Alaniz fue detenido por los delitos de daño y violación de domicilio. Ahora, la causa quedó en manos de la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial.

Con información de La Brújula 24.

Volver