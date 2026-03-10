Bahía Blanca: Un hombre murió arrollado por el tren

10 marzo, 2026 0

Este martes, sobre calles Piedra Buena y Chile un hombre murió luego de ser atropellado por un tren, en dicho lugar, trabaja la policía para determinar más detalles, además de avanzar en la identificación del cuerpo.

Al parecer, se trata de una persona de entre 30 a 40 años, quien vestía una gorra con visera roja, pullover negro con franjas rojas, pantalón de jogging gris con tres tiras negras, zapatillas negras con detalles en rojo y mochila del mismo color.

Fuente: La Nueva

