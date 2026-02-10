Bahia Blanca: una mujer escapó de un geriátrico a la madrugada y apareció ahogada en un arroyo

10 febrero, 2026

El cuerpo de una mujer de edad avanzada fue encontrado este martes en el Arroyo Napostá, a la altura de Ramón y Cajal al 5400, luego de que se confirmara que se había escapado durante la madrugada de un geriátrico de la ciudad, en inmediaciones del lugar donde funcionaba el Camping Cala Gogó.

Según se informó oficialmente, la residente se habría retirado por sus propios medios del establecimiento geriátrico donde se encontraba alojada, situación que motivó un operativo de búsqueda tras advertirse su ausencia. Trascendió que el llamado al 911 fue a las 6:40 y habría escapado por la ventana entre las 2:30 y las 6:30, según una cuidadora de la residencia.

El hallazgo se produjo en horas de la mañana, cuando personal policial y de emergencias dio con el cuerpo (de 1.60 metros y contextura robusta) en el curso de agua, constatándose que la mujer había fallecido por ahogamiento. En el lugar trabajaron efectivos policiales, peritos y personal sanitario.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Justicia, que dispuso las medidas para establecer con precisión las circunstancias del hecho, mientras se avanzaba en la identificación formal y en la reconstrucción de las últimas horas previas al deceso. También la responsabilidad civil de los titulares del espacio físico.

Fuente: La Brújula 24.

