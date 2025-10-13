Bahía: Buscan a hombre que falta de su hogar desde el viernes

13 octubre, 2025 0

Se solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Mario Abel Sotelo, de 36 años, quien falta de su hogar desde la tarde del viernes.

El pedido es realizado por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 20 de Bahía Blanca.

Según se indicó, Sotelo se retiró de su domicilio de Adrián Veres al 1.400 el pasado viernes sobre las 16.

Al momento de su desaparición, vestía campera marrón, pantalón gris y zapatillas negras.

Sotelo mide 1,70 metros, pesa aproximadamente 90 kilos, es de contextura robusta, piel trigueña, ojos marrones y cabello castaño oscuro, corto y rapado a los laterales. Tiene tatuada una letra “A” en el hombro derecho y posee un lunar debajo del ojo derecho.

Según el parte oficial, padece retraso madurativo y consume sustancias ilícitas.

Cualquier información debe suministrarse al teléfono de emergencias 911

