Bahía: detenido por intentar “coimear” a inspectores de tránsito

29 octubre, 2025 0

Personal de la comisaría 7ª de Bahía Blanca detuvo a un hombre de 65 años en medio de los operativos de tránsito realizados en el sector de calles 17 de Mayo y Gallego Mora, cuando éste intentó darles dinero a los agentes para que no lo infraccionaran por no tener seguro obligatorio en su vehículo.

Según informa labrujula.com, el procedimiento identificó a 77 personas, 24 autos y 45 motos, y la situación se dio cuando Saúl Martínez intentó sobornar a los uniformados para evitar la infracción, maniobra advertida por los efectivos que lo apresaron por el delito de “cohecho en grado de tentativa” quedando alojado en los calabozos a disposición de la UFIJ 15 y el auto, un R12 fue secuestrado.

