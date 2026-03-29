Bahía: Efectivo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria alcoholizado volcó en la rotonda de la Caminera

29 marzo, 2026 0

Un efectivo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) protagonizó un vuelco este domingo por la mañana en la rotonda de la Caminera, en la intersección de Jorge Newbery e Indiada. El test de alcoholemia arrojó resultado positivo y el vehículo fue secuestrado.

El hecho se registró pasadas las 6, cuando el conductor identificado como Facundo Aguado, de 43 años, se dirigía a su trabajo. Según indicó el hombre, intentó esquivar un pozo, lo que hizo que perdiera el control del vehículo, allí impactó contra el cordón y terminó volcando del otro lado de la calzada.

De acuerdo a lo informado, el conductor logró salir por sus propios medios y presentaba únicamente un corte en la mano derecha. Fue asistido en el lugar por una ambulancia, sin necesidad de ser trasladado a un centro de salud.

En el operativo intervinieron también personal de Defensa Civil y agentes de tránsito, quienes realizaron los controles correspondientes. Allí se confirmó que Aguado presentaba alcoholemia positiva: el primer test arrojó 1,32 gramos de alcohol en sangre y el segundo 1,30.

Ante esta situación, el vehículo fue retenido y trasladado al corralón municipal. Además, se labró el acta correspondiente por infracción. Tomó intervención la Subcomisaría de Villa Harding Green, que quedó a cargo de las actuaciones.

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