Bahía: Efectivo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria alcoholizado volcó en la rotonda de la Caminera
Un efectivo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) protagonizó un vuelco este domingo por la mañana en la rotonda de la Caminera, en la intersección de Jorge Newbery e Indiada. El test de alcoholemia arrojó resultado positivo y el vehículo fue secuestrado.
El hecho se registró pasadas las 6, cuando el conductor identificado como Facundo Aguado, de 43 años, se dirigía a su trabajo. Según indicó el hombre, intentó esquivar un pozo, lo que hizo que perdiera el control del vehículo, allí impactó contra el cordón y terminó volcando del otro lado de la calzada.
De acuerdo a lo informado, el conductor logró salir por sus propios medios y presentaba únicamente un corte en la mano derecha. Fue asistido en el lugar por una ambulancia, sin necesidad de ser trasladado a un centro de salud.
En el operativo intervinieron también personal de Defensa Civil y agentes de tránsito, quienes realizaron los controles correspondientes. Allí se confirmó que Aguado presentaba alcoholemia positiva: el primer test arrojó 1,32 gramos de alcohol en sangre y el segundo 1,30.
Ante esta situación, el vehículo fue retenido y trasladado al corralón municipal. Además, se labró el acta correspondiente por infracción. Tomó intervención la Subcomisaría de Villa Harding Green, que quedó a cargo de las actuaciones.