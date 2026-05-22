Bahía: Fue a arreglar una persiana y lo descubrieron masturbándose con la bombacha de la inquilina

22 mayo, 2026 261

La Justicia bahiense investiga un particular hecho ocurrido este jueves por la tarde en un departamento de Villa Mitre, después de que una joven denunciara que un hombre ingresó a la vivienda para hacer un arreglo y fue captado por una cámara mientras se masturbaba con una prenda íntima de ella.

La mujer había solicitado una reparación en una persiana a través de una inmobiliaria. Para esa tarea se presentó un hombre de 52 años llamado Emanuel Domínguez, señalado como el propietario del departamento.

De acuerdo con la denuncia, el hombre entró a la habitación, cerró la puerta y, en ese momento, la inquilina observó desde su celular, mediante una cámara instalada en el ambiente, que tomaba una prenda de ropa interior y comenzaba a masturbarse. Tras advertir la situación, cita el portal labrujula24, familiares de la joven lo enfrentaron y el hombre se fue del lugar. La causa quedó inicialmente caratulada como averiguación de ilícito y es investigada por la UFIJ N° 2 del Departamento Judicial.

El caso presenta una particularidad desde el punto de vista judicial: la masturbación, en sí misma, no figura como delito específico tipificado en el Código Penal para aplicar de manera directa sobre el denunciado. Por ese motivo, la Justicia deberá analizar si la conducta puede encuadrarse en alguna otra figura legal o si corresponde adoptar otro tipo de medidas.

Horas más tarde, la Policía intervino en otro episodio vinculado al mismo hombre. Cerca de las 19.30, personal policial acudió a una casa del barrio Espora por un llamado al 911 que alertaba sobre una agresión.

Según el informe, varias personas que se movilizaban en un vehículo color rojo habrían atacado al hombre denunciado y a una mujer de 55 años, en el marco de una discusión relacionada con el episodio ocurrido horas antes. Ambos sufrieron lesiones, aunque sin presentar riesgo de vida y fueron trasladados al Hospital Naval.

En el lugar también se constataron daños en una camioneta Renault Oroch, que presentaba roturas en la luneta trasera y en la tapa de la caja.

Paradójicamente, mientras la conducta denunciada dentro del departamento deberá ser evaluada por la Justicia por la falta de una figura penal específica, son los familiares que habrían golpeado al hombre quienes sí podrían quedar imputados por las lesiones.

Por ambos hechos interviene la UFIJ N° 2, que dispuso las diligencias correspondientes para avanzar con la investigación.

Volver