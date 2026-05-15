Bahía: intimaron al conductor alcoholizado que colisionó contra un comercio
Bajo el concepto “el que rompe, paga”, desde la comuna indicaron que el culpable del accidente deberá afrontar el monto total de los daños, que asciende a $1.684.448,78 por otro lado, el mismo tendrá un plazo de 10 días hábiles para pagar el monto mencionado y reparar los daños.
El Municipio intimó formalmente al conductor y al titular registral del vehículo involucrado en el grave incidente del último 1 de mayo en la intersección de Brown y O’Higgins, cuando un conductor alcoholizado impactó contra una estructura semafórica y posteriormente colisionó contra el frente de un local comercial.
“Ante esta situación, tomé la determinación de referirle al Tribunal de Faltas que intime a este conductor irresponsable para que se haga cargo de los daños que provocó. Los bahienses no tenemos por qué hacernos cargo colectivamente de la irresponsabilidad y los daños que provocó”, manifestó Federico Susbielles.
“En Bahía Blanca, conductor irresponsable y conductor alcoholizado, si rompe, paga”, sentenció el intendente. Según consta en las actuaciones correspondientes, el hombre circulaba con 0,95 g/l de alcohol en sangre y se retiró del lugar tras el impacto.
Los trabajos contemplan la reposición y montaje de la columna semafórica, el cabezal con sus respectivas ópticas, además de los costos derivados de las tareas de retiro del material averiado y la instalación de los nuevos elementos.