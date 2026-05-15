Bahía: intimaron al conductor alcoholizado que colisionó contra un comercio

15 mayo, 2026 0

Bajo el concepto “el que rompe, paga”, desde la comuna indicaron que el culpable del accidente deberá afrontar el monto total de los daños, que asciende a $1.684.448,78 por otro lado, el mismo tendrá un plazo de 10 días hábiles para pagar el monto mencionado y reparar los daños.

El Municipio intimó formalmente al conductor y al titular registral del vehículo involucrado en el grave incidente del último 1 de mayo en la intersección de Brown y O’Higgins, cuando un conductor alcoholizado impactó contra una estructura semafórica y posteriormente colisionó contra el frente de un local comercial.

“Ante esta situación, tomé la determinación de referirle al Tribunal de Faltas que intime a este conductor irresponsable para que se haga cargo de los daños que provocó. Los bahienses no tenemos por qué hacernos cargo colectivamente de la irresponsabilidad y los daños que provocó”, manifestó Federico Susbielles.

“En Bahía Blanca, conductor irresponsable y conductor alcoholizado, si rompe, paga”, sentenció el intendente. Según consta en las actuaciones correspondientes, el hombre circulaba con 0,95 g/l de alcohol en sangre y se retiró del lugar tras el impacto.

Los trabajos contemplan la reposición y montaje de la columna semafórica, el cabezal con sus respectivas ópticas, además de los costos derivados de las tareas de retiro del material averiado y la instalación de los nuevos elementos.

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