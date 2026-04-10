Bahía: Jefes policiales de la Región Sur, suspendidos por incidentes en el Shopping

10 abril, 2026 0

Las dos principales autoridades policiales de la región, el comisario Gonzalo Bezos, superintendente de la Región Sur de la Policía bonaerense; y el comisario Gonzalo Sandobal, titular de la Jefatura Departamental, recibieron sanciones por parte del Ministerio de Seguridad bonaerense, luego de los episodios de violencia ocurridos el Viernes Santo, en el Bahía Blanca Plaza Shopping.

A Bezos se le aplicó una sanción de 4 días de suspensión de empleo mientras que a Sandobal se lo infraccionó con 6 días.

También se le aplicó una sanción de 8 días de suspensión de empleo al subcomisario Pedro Jara, además de desplazarlo de su cargo de titular del Destacamento Patagonia, que tiene jurisdicción en la zona del paseo comercial, quien será trasladado para ocupar alguna función aún no especificada en la Departamental y su lugar en Patagonia lo ocupará el oficial principal Federico Martínez González.

Si bien aún no se confirmó oficialmente el motivo de las suspensiones, el portal La Nueva.com consultó distintas fuentes provinciales y locales y todas apuntaron a la falta de acción policial el pasado viernes, cuando un grupo de dirigentes de la Asociación Empleados de Comercio provocó incidentes en el Shopping.

Este viernes los tres funcionarios policiales mencionados se encuentran en La Plata, donde fueron citados para hacer sus descargos.

Por los actos violentos realizados por los gremialistas se inició una causa judicial que investiga los delitos de daños, amenazas y privación ilegítima de la libertad. Los principales apuntados son el secretario de Empleados de Comercio, Raúl Oviedo, y el secretario adjunto, Claudio Montiel, el hombre que intentó romper una puerta de vidrio con un cono de plástico.

A su vez, ayer el Concejo Deliberante bahiense aprobó de manera unánime una declaración de rechazo a los hechos de violencia acontecidos en el lugar mencionado.

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