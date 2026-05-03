Bahía: liberan a sindicalista de Comercio detenido por incidentes en el Shopping

3 mayo, 2026 148

El juez de Garantías Alberto Antonio Manzi, liberó este sábado bajo fianza al sindicalista de Empleados de Comercio, Claudio Montiel, quien está detenido por la violenta protesta realizada a comienzos de abril en el Bahía Blanca Plaza Shopping.

El monto fijado como fianza fue de $30 millones de pesos que, una vez que se deposite, seguramente a primeras horas del lunes, hará efectiva la liberación de Montiel, quien se encuentra alojado en la Unidad Penal 4.

Montiel además, deberá presentarse cada 15 días a la Comisaría de la Jurisdicción de su domicilio.

“Estoy tranquilo, mis abogados están a cargo de todo. Veremos qué pasa ahora, Dios quiera que me liberen”, había dicho Montiel a labrujula24.com el pasado miércoles cuando ingresó al Tribunal para solicitar la medida.

El gremialista es el único detenido por la violenta protesta realizada por el gremio de Empleados de Comercio en el Shopping, cuando se le vio golpeando con un cono una de las puertas del centro comercial. Está detenido desde el pasado 13 de abril cuando se entregó a la Justicia.

Volver