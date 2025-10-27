Bahía: motociclista en estado irreversible al chocar con un utilitario

27 octubre, 2025 0

Fernando Alexis Jouglard Peña, un motociclista que chocó a un utilitario Renault Kangoo este domingo a la madrugada el que se encontraba estacionado en el Barrio Avellaneda de Bahía Blanca presenta muerte cerebral y su estado es irreversible, según indicaron los profesionales que lo atendieron luego del siniestro vial.

Jouglard Peña está en la terapia intensiva del Hospital Municipal de esa ciudad, y transitaba en el rodado acompañado por Daniel Víctor Ricardo González, quien resultó con lesiones de menor consideración y fue trasladado al Penna en las últimas horas.

De acuerdo con lo que informa el portal la brújula, iban en una moto Honda Twister y, por razones que se investigan, chocaron la Kangoo que estaba parada en El Resero al 500.

Volver