Bahía: Robó un inodoro y terminó preso en la calle

9 noviembre, 2025

Una persona de sexo masculino fue aprehendida este sábado a la tarde por el Comando de Patrulla bahiense en 1º de Mayo 30, cuando los uniformados abordaron al sujeto que llevaba consigo un inodoro, y no pudo justificar su procedencia.

De acuerdo a información oficial que cita el sitio lanueva.com, un vecino del lugar se acercó a los policías para comunicarles el faltante de esa pieza del baño de su propiedad, agregando que para sustraerlo también habían roto el vidrio de una ventana.

Intervino la UFIJ 15 de esa ciudad y el Juzgado de Garantías 3.

