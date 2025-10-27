Balacera de Ameghino: Secuestraron armas y buscan un segundo atacante (video)

Los plomos extraídos de la humanidad del hombre baleado el sábado al atardecer en Ameghino del 1300 al 1400 no serían del arma 9 mm hallada en el techo de la casa. No obstante a quien hoy se encuentra detenido en la causa, le imputaron el delito de lesiones leves agravadas.

Quienes están abocados a la investigación, revisaron cámaras de seguridad de la zona, y de ellas pudieron extraer imágenes que muestran a un segundo individuo comprometido por la situación, el que estaría identificado y procuran su detención.

En un principio se presumió que las heridas ocasionadas podrían ser compatible por la utilización de un arma de fuego de bajo calibre, pero por el momento no se ha establecido fehacientemente que tipo de arma se utilizó, ya que el proyectil que impacto en la victima quedo alojado en su pómulo, y se esperan otros estudios para poder realizar la extracción del mismo y someterlo a las pericias pertinentes.

Allanándose el domicilio del presunto agresor se procedió al secuestro de un aire comprimido de 5.5 mm, símil a una carabina, una pistola calibre 9mm, marca Bersa Thunder, con 20 municiones del mismo calibre, y DVR de cámaras domiciliarias. En la Orden de Registro Domiciliario se contó con la colaboración de personal del Escuadrón de Caballería, de la SubDDI, Policia Científica locales y con la presencia del instructor judicial de la UFIJ Nro. 16, Dr. Iparraguirre. Se instruyen actuaciones a prima facie caratuladas Lesiones Leves Agravadas e Inf. Art. 189 bis del C.P, (Tenencia de arma de guerra), con intervención de la UFIJ Nro. 16 a cargo del Dr. Gabriel Ivan Lopazzo.-

Al momento ni la policía ni la justicia ha suministrado identidades.

