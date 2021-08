Balearon tres casas ubicadas en calle Tierra del Fuego al 800: “No es la primera vez, el sábado pasado pasó lo mismo”

19 agosto, 2021 Leido: 874

En la madrugada de este jueves, a las 00: 30 hs., delincuentes desconocidos balearon tres casas ubicadas en calle Tierra del Fuego al 800, provocando daños en las paredes. Delia, una de las vecinas damnificadas, dijo a LU 24 que “era cuando estábamos por acostarnos, se escucharon varios tiros, por lo menos tres. Sentimos que fue en la ventana, pero por suerte no, fue en la canaleta porque se vio un chispazo. Hubo gritos y un auto que pasó muy fuerte”.



Asimismo, agregó que “desde que me operé no puedo subir al segundo piso, por eso tengo la cama acá abajo, al lado de la ventana. Estamos todos preocupados, mi vecina está sola con los nietos y nos da mucho miedo, esté siempre fue un barrio muy tranquilo pero desde que esta este chico todo se complicó, no sé qué problema tendrá y porque lo vienen a atacar”.

Delia, manifestó que desde aproximadamente un mes, luego de la aparición de un nuevo vecino, comenzaron los hechos de inseguridad. “Son unos excelentes vecinos, nunca nos molestaron, pero desde que está este chico, que le quemaron la casa y el auto, se está complicando el barrio. Yo llamé a la policía pero esperaba que tuvieran más intervención, pero acá no se hizo presente nadie”, informó.

“La policía vino pero nunca nos preguntaron qué paso, solamente se quedaron charlando con él. Estuvieron mucho, esperando para ver si volvía esta gente”, aclaró.

“Dicen que no tienen pruebas, más pruebas que los balazos en la canaleta y en la pared, qué más quieren. No sabemos porque persiguen a este chico, pero no es la primera vez, porque el sábado pasado, a las 4 de la mañana, pasó lo mismo”, aseguro.

“Estamos todos horrorizados, este es un barrio re tranquilo y ahora tenemos mucho miedo. Espero que hagan algo y que se solucione”, finalizó.

