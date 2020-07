Barcellandi desmiente que el Rolex encontrado por la policía en Bahía sea el suyo

El productor agropecuario Enrique Javier Barcellandi, a través de una nota enviada a LU 24, desmintió que el reloj marca Rolex encontrado por la policía en un allanamiento realizado en Bahía Blanca sea el de su propiedad, el que fue robado el año pasado.

Asimismo indica que no fue contactado por ninguna autoridad.



La nota es la siguiente:

Sr. DIRECTOR DE LU24:

Por la presente desmiento totalmente, la noticia del recupero del reloj que me sustrajeron en ocasión del robo que sufriera el 18/10/2019, ya que las características de la foto publicada por Uds. no se corresponde con las características, del reloj de mi propiedad. También le comunico que no fui contactado por ninguna autoridad, Judicial, Seguridad o Política, para informarme del resultado del allanamiento.

ENRIQUE JAVIER BARCELLANDI

D.N.I. 12.536.852

