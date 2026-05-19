Bariloche: Comenzó el juicio por el fallecimiento de una tresarroyense en accidente de tránsito

19 mayo, 2026 19

Comenzó en Bariloche el juicio oral y público contra Agatha Massaro, acusada del delito de homicidio culposo por el siniestro vial ocurrido el 11 de marzo de 2024, donde murió la vecina tresarroyense Gladys Newton.

Según la teoría del caso presentada por la Fiscalía, aquel día cerca de las 15:40 horas Massaro conducía una Chevrolet Captiva en sentido este-oeste cuando invadió el carril contrario e impactó de frente contra una Renault Duster en la que viajaban Mariana Doumecq y Gladys Newton, ambas oriundas de Tres Arroyos.

“El accionar de Massaro fue imprudente y antirreglamentario”, sostuvo la Fiscalía durante los alegatos de apertura. Además, indicaron que la víctima sufrió un grave traumatismo de cráneo, fue intervenida quirúrgicamente y permaneció internada hasta su fallecimiento ocurrido el 15 de abril de 2024 en una clínica de nuestra ciudad.

La Defensa remarcó que antes del hecho, la acusada “siempre dijo lo mismo: que se le había apagado la tele”, declaración que habría repetido ante testigos, policías y médicos. Además, señalaron que Masaro se realizó controles médicos al día siguiente y que tomó conocimiento de la muerte de la víctima seis meses después. Además, la defensa sostiene que la mujer sufrió un síncope antes del impacto, lo que habría provocado la pérdida de control del vehículo.

Durante la primera jornada declaró la hija de la víctima fatal, Mariana Doumecq , quien relató con profundo dolor cómo ocurrió el choque y el deterioro de salud de su madre tras el impacto. “Estábamos de vacaciones, somos de Tres Arroyos y estábamos yendo a Llao Llao. De golpe tuvimos este choque, nos invadió el carril y nos impactó violentamente”, recordó.

La testigo contó que tras el siniestro lograron salir del vehículo gracias a la ayuda de terceros. “Fue violento, mucho ruido, mucho polvo. Un señor nos dijo que salgamos rápido del auto. Mi mamá estaba siendo ayudada por personas y le sangraba la nariz”, declaró.

También relató el dramático cuadro médico posterior. “Mi mamá empezó con fuertes náuseas y se desmayó. Desde ahí en adelante vino este desastre. La ambulancia llegó y advertí la gravedad del estado. Mi mamá no recuperó más la conciencia”, expresó ante la jueza.

Según describió, la mujer fue sometida a una cirugía que logró superar, aunque posteriormente sufrió nuevas complicaciones. “La trasladamos a Tres Arroyos el 7 de abril y falleció el 15 de abril”, indicó.

Fuente: elcordillerano.com.ar

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