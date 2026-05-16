Bariloche: se incendió el histórico Hotel Huemul

16 mayo, 2026 0

Un incendio de gran magnitud destruyó este sábado por la tarde el histórico Hotel Huemul, ubicado sobre el kilómetro 1 de avenida Ezequiel Bustillo, y generó un amplio operativo de emergencia en la zona Oeste de la ciudad.

El fuego comenzó pasadas las 15 horas y, según las primeras imágenes registradas en el lugar, las llamas se habrían iniciado en la parte inferior del edificio para luego propagarse rápidamente hacia los pisos superiores, consumiendo gran parte de la estructura.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios, junto a personal del SPLIF, Policía de Río Negro y Protección Civil, que coordinaron las tareas para intentar contener completamente el incendio y evitar riesgos sobre construcciones cercanas.

También intervino personal municipal de tránsito, que dispuso cortes preventivos sobre avenida Bustillo para facilitar el operativo y mantener despejada la circulación en el sector.

De acuerdo a la información relevada hasta el momento, las pérdidas materiales serían totales.

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