Basterra: “Venimos para darle un respaldo a los productores y a las autoridades locales”

11 marzo, 2021 Leido: 1

Luis Basterra, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación llegó a Tres Arroyos para disertar en la Mesa Redonda de la 52° Fiesta Provincial del Trigo, edición virtual, y previo a su participación conversó con LU 24. Dijo que “es un honor y un gusto haber sido invitado a esta fiesta tan tradicional y tan representativa de la producción de trigo de la provincia pero también del país”.



“Para nosotros estar en permanente contacto con los productores y sus entidades, con las cadenas, es fundamental para poder construir objetivos comunes y llevar adelante los ajustes de políticas que sean necesarios para que la producción siga incrementando, siga produciéndose, y que dependamos solo del tiempo, no de decisiones que puedan influir sobre la decisión del productor”, expresó.

Además sostuvo que “estamos saliendo de una muy buena cosecha de trigo y esperamos que la próxima sea aún mejor y venimos para darle un respaldo a los productores, a la organización de la fiesta, a las autoridades locales que se comprometen con la producción primaria de una forma muy importante”.

Por otro lado defendió las políticas del Presidente Alberto Fernández hacia el sector agropecuario y habló de generar condiciones de sostenibilidad para los productores: “Vamos a sostener las políticas para que los productores tengan reglas sostenidas, lo venimos haciendo en el campo de la economía. Hoy el dólar turista es más caro que el dólar blue cuando en algún momento estuvimos acosados para tener una mega devaluación. Al productor no le sirve una mega devaluación, le sirve tener condiciones sostenidas y nosotros lo que estamos haciendo es sostener las políticas para que el productor tenga claridad de sus inversiones que van a estar ligadas a su esfuerzo sin inflación y no tanto a eventualidades no previstas”.

Volver