Benito Juárez: Estrictos controles en nocturnidad y habilitación de boliches

11 julio, 2022 Leido: 182

La problemática del control de la nocturnidad afecta de diferentes formas de acuerdo a cada comunidad. El caso de Benito Juárez, estaría controlada en cuanto a prevención y controles. El Secretario de seguridad municipal, Carlos Saba, al respecto dijo: “Juárez no escapa a la realidad que tiene la provincia en materia de seguridad, salvando la realidad delictual de otros lugares. Acá no tenemos delitos tales como entraderas, motochorros, hechos que estamos acostumbrados quizá a ver por televisión, la realidad es que nosotros somos una comunidad relativamente chica, no tenemos grandes problemas de inseguridad, pero han ocurrido diversos hurtos, robos, o alguna contravención.

Con respecto al control que realizamos a la salida de los boliches, trabaja la Policía con la colaboración de los inspectores municipales, además de las cámaras de seguridad colocadas en puntos estratégicos. Aunque hay que dejar en claro que al ser una comunidad pequeña, no tenemos la problemática de grandes ciudades. Las habilitaciones de los locales nocturnos se manejan estrictamente”.

